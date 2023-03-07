В Удмуртии скончался известный ученый и профессор Кузьма Куликов

В Удмуртии скончался доктор исторических наук, профессор, почетный гражданин республики Кузьма Куликов, сообщает пресс-служба УдмФИЦ УрО РАН. Господин Куликов в 1978-2007 годах руководил Удмуртским институтом истории, языка и литературы, а также издал более 300 научных публикаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Александр Бречалов Фото: vk.com, Александр Бречалов

Кроме того, он внес серьезный вклад в организацию исследований и создание историко-культурного музея-заповедника «Иднакар», а также развитии системы декоративно-прикладного искусства и ремесел.

«Это большая потеря для научного сообщества нашей республики, не только удмуртского, но и всего финно-угорского мира. Искренние соболезнования родным, близким, коллегам»,— выразил слова сочувствия глава Удмуртии Александр Бречалов.