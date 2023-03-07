Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Удмуртии скончался известный ученый и профессор Кузьма Куликов

В Удмуртии скончался доктор исторических наук, профессор, почетный гражданин республики Кузьма Куликов, сообщает пресс-служба УдмФИЦ УрО РАН. Господин Куликов в 1978-2007 годах руководил Удмуртским институтом истории, языка и литературы, а также издал более 300 научных публикаций.

Фото: vk.com, Александр Бречалов

Фото: vk.com, Александр Бречалов

Кроме того, он внес серьезный вклад в организацию исследований и создание историко-культурного музея-заповедника «Иднакар», а также развитии системы декоративно-прикладного искусства и ремесел.

«Это большая потеря для научного сообщества нашей республики, не только удмуртского, но и всего финно-угорского мира. Искренние соболезнования родным, близким, коллегам»,— выразил слова сочувствия глава Удмуртии Александр Бречалов.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...