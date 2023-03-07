За год ТРК «Семья» сократил выручку и прибыль почти на 12%

АО «Пермский облунивермаг», управляющее ТРК «Семья», отчиталось о финансовых результатах за 2022 год. Как сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс», в минувшем году общество сократило выручку и чистую прибыль. Выручка «Пермского облунивермага» составила 865,6 млн руб.— это на 11,6% меньше показателей 2021 года. Чистая прибыль компании упала на 11,7% — до 344,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Отметим, что выручка АО «Пермский облунивермаг» в 2021 году составляла 980,2 млн руб., а прибыль — 390,2 млн руб.

АО «Пермский облунивермаг», структура ГК «ЭКС», владеет имущественным комплексом ТРК «Семья». Количество акционеров «Пермский облунивермаг» не раскрывает. Последние данные о составе участников общества, раскрытые в 2016 году, свидетельствовали, что 99,41% акций контролировали структуры экс-губернатора Олега Чиркунова. Оставшиеся доли были размыты среди бывших представителей трудового коллектива, работавших в ЦУМе с советских времен. ТРК по ул. Революции, 13, построенный 17 лет назад, сегодня является одним из крупнейших торговых центров Перми (площадь более 82 тыс. кв. м).

Минувший год, как и предыдущая пара лет, оказался сложным для торговли. После начала СВО иностранные бренды стали уходить из России и закрывать свои магазины. Падение посещаемости, снижение покупательской способности негативно повлияли на финансовое положение торговых центров.