Турецкая IC Ictas продала акции оператора трассы Москва—Санкт-Петербург

Турецкая IC Ictas вышла из капитала компании «Магистраль двух столиц», участвовавшей в строительстве участка трассы М11 Москва—Санкт-Петербург. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Условия сделки, в том числе ее сумма, неизвестны.

IC Ictas принадлежало 10,5% в «Магистрали двух столиц» через компанию «Русмостстрой». С 3 марта этой долей владеет гендиректор «Магистрали двух столиц» Алексей Никифоров. В пресс-службе компании заявили, что продажа доли «Русмостстроя» связана с окончанием строительства трассы.

IC Ictas входит в турецкий холдинг IC Holding. Компания была генеральным подрядчиком строительства седьмого и восьмого этапов скоростной автомобильной дороги М11 «Нева». IC Ictas также принимала участие в строительстве первой очереди аэропорта Пулково и Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге. Совокупный объем освоенных средств по этим трем объектам (Пулково, ЗСД, М11) оценивался примерно в $5 млрд. В 2019 году в компании говорили «Ъ», что заинтересованы в строительстве второй очереди Пулково и портовой инфраструктуры в Усть-Луге.

Лаура Кеффер