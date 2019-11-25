Турецкий строительный аппетит

Строительная компания IC Ictas Insaat, которая принимала участие во вводе седьмого и восьмого участков скоростной автомагистрали М-11 Москва — Санкт-Петербург, а также центрального участка ЗСД и первой очереди Пулково, заинтересована в строительстве второй очереди аэропорта, а также расширении портовой инфраструктуры в Усть-Луге и дорожных проектах в регионе. Эксперты отмечают, что рассматриваемое IC участие в проектах не только в статусе генподрядчика, но и в консорциуме инвесторов повысит шансы компании на получение контракта.

Турецкая IC Ictas Insaat заинтересована в строительстве второй очереди Пулково и портовой инфраструктуры в Усть-Луге, сообщил “Ъ” генеральный директор IC по России и СНГ Игорь Коваль. Кроме этого, компания рассматривает участие в проекте Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), который более известен под неофициальным названием Восточный скоростной диаметр.

Господин Коваль добавляет, что промышленные компании заявили несколько проектов по расширению терминальных мощностей в Усть-Луге и IC готова в них участвовать. С какими именно компаниями IC ведет переговоры, а также стоимость проектов не уточняется. В целом, отмечает он, IC заинтересована в проектах стоимостью от 5 млрд рублей. «Россия выбрана в качестве приоритетного рынка для собственных инвестиций, а также наращивания объемов строительства крупных инфраструктурных объектов»,— отмечают в компании.

Совокупный объем освоенных средств по трем крупнейшим объектам (Пулково, ЗСД, М-11), в которых IC принимала участие, составляет около $5 млрд. По словам господина Коваля, компания готова работать в российских проектах не только как генподрядчик, но и в консорциуме инвесторов, она ведет переговоры с финансовыми организациями, в том числе ВТБ, Газпромбанком, РФПИ, ЕАБР. Это касается не только инфраструктурных проектов, но и ГЧП-проектов в области медицины, уточняет он.

По его словам, мероприятия Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года требуют около 7 трлн рублей инвестиций, из них 50% планируется привлечь через внебюджетные источники. В России около 170 строительных организаций, но не более десяти из них — иностранные, говорит господин Коваль, подчеркивая, что крупнейшими являются IC, а также турецкие Renaissance Construction и Enka. Кроме них, на российском рынке активно работают арабские и китайские строительные компании.

В управляющей компании Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) ранее оценивали инвестиции во вторую очередь реконструкции аэропорта в €500–600 млн. До конца 2019 года ВВСС планирует уточнить мастер-план развития аэропорта и представить его акционерам и правительству Петербурга. Портовые проекты в Усть-Луге включают строительство терминалов для перевалки зерна, навалочных и генеральных грузов, а также пищевых продуктов «Новотрансом» (объем инвестиций — 46,5 млрд рублей), терминала «Ультрамар» для перевалки минеральных удобрений компаний «Фосагро», «Уралхим» и «Акрон», а также генеральных грузов «Металлоинвеста» (19 млрд рублей), отмечает генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Участие в проектах не только в качестве генподрядчика, но и в качестве участника консорциума инвесторов, что особенно актуально для проектов ГЧП, значительно повышает шансы IC на получение контрактов на строительство крупнейших инфраструктурных объектов, говорит господин Бурмистров. По его мнению, наиболее интересным для IC среди медицинских объектов в РФ может стать проект медицинского комплекса группы клиник «СОГАЗ Медицина» во Всеволожском районе Ленобласти площадью более 200 тыс. кв. м, его планируется ввести в 2021 году, инвестиции составят более 30 млрд рублей.

Управляющий партнер «Качкин и Партнеры» Денис Качкин отмечает, что сфера здравоохранения, которая первоначально рассматривались как потенциальный прорыв в ГЧП, сегодня буксует: в год всего реализуется до пяти крупных проектов, с объемом инвестиций более 1 млрд рублей. «Это объясняется просто: рынок медицинского ГЧП — это, прежде всего, услуги в системе ОМС. А структура тарифа на "бесплатные" услуги, согласно статье 35 закона об обязательном медицинском страховании, не включает капитальные затраты и закупку дорогостоящего медоборудования. И получается, что регионам в любом случае необходимо инвестировать собственные средства»,— заключает господин Качкин.

Яна Войцеховская