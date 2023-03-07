Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В посольстве в США назвали неудовлетворительными встречи посла Антонова с представителями Госдепа

В посольстве России в США прокомментировали заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса о контактах с российским послом Анатолием Антоновым. В посольстве утверждают, что подобные встречи бывают единичными и носят неудовлетворительный характер. В дипмиссии добавили, что представители Госдепартамента не заинтересованы в мнении российской стороны.

«Официальный представитель госдепартамента если и не лукавит, то по крайней мере не договаривает о характере такого взаимодействия. Подтверждая сам факт имевших место бесед российского посла, тем не менее он забывает о том, что такого рода контакты являются единичными»,— сказано в заявлении пресс-секретаря посольства Игоря Гиренко (цитата по «РИА Новости»).

В посольстве утверждают, что руководители Госдепартамента отказываются принимать Анатолия Антонова или «перенаправляют к чиновникам невысокого уровня». «Были случаи, когда посол даже не смог в ходе встречи изложить российскую позицию. Его перебивали и давали понять, что у американцев есть поважнее дела, чем выслушивать мнение России»,— сказал Игорь Гиренко.

Накануне представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Анатолий Антонов недавно общался с дипломатами ведомства. Господин Прайс не уточнил детали встреч.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...