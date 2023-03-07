В посольстве в США назвали неудовлетворительными встречи посла Антонова с представителями Госдепа

В посольстве России в США прокомментировали заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса о контактах с российским послом Анатолием Антоновым. В посольстве утверждают, что подобные встречи бывают единичными и носят неудовлетворительный характер. В дипмиссии добавили, что представители Госдепартамента не заинтересованы в мнении российской стороны.

«Официальный представитель госдепартамента если и не лукавит, то по крайней мере не договаривает о характере такого взаимодействия. Подтверждая сам факт имевших место бесед российского посла, тем не менее он забывает о том, что такого рода контакты являются единичными»,— сказано в заявлении пресс-секретаря посольства Игоря Гиренко (цитата по «РИА Новости»).

В посольстве утверждают, что руководители Госдепартамента отказываются принимать Анатолия Антонова или «перенаправляют к чиновникам невысокого уровня». «Были случаи, когда посол даже не смог в ходе встречи изложить российскую позицию. Его перебивали и давали понять, что у американцев есть поважнее дела, чем выслушивать мнение России»,— сказал Игорь Гиренко.

Накануне представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Анатолий Антонов недавно общался с дипломатами ведомства. Господин Прайс не уточнил детали встреч.

Олеся Павленко