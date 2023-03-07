В Брянской области потушили пожар площадью 1,6 тыс. кв. м в здании с домом отдыха и баней

В поселке Новые Дарковичи в Брянской области загорелось здание, в котором находятся дом отдыха, баня, кафе и аптека. Площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. К 23:57 мск открытое горение на площади было ликвидировано. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Первое сообщение о пожаре поступило в МЧС в 20:58. К тому времени площадь возгорания составляла 1,6 тыс. кв. м, к 21:53 мск пожар локализовали.

В тушении пожара принимали участие 80 человек и 30 единиц техники. В прокуратуре Брянской области сообщили, что предварительной причиной пожара считается короткое замыкание в электощитовой в кафе.

Олеся Павленко