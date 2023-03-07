Регоператор Татарстана сообщил о сокращении количества жалоб на уборку мусора

ООО «Управляющая компания "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства"» (УК ПЖКХ) сообщило, что в феврале 2023 года количество жалоб на деятельность регионального оператора снизилось впятеро по сравнению с январем.

«В феврале 2023 года от граждан через "Народный контроль" поступило 38 обращений (в январе было 157). Через "Открытую Казань" в адрес УК ПЖКХ в феврале направлено 71 обращение (в январе — 413)»,— говорится в пресс-релизе оператора. «Снижение количества жалоб почти в 5 раз в течение месяца достигнуто благодаря грамотно выстроенной системе обращения с ТКО»,— считают в компании.

Напомни, УК ПЖКХ является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Казани и западной зоне республики. В январе этого года мэр Казани Ильсур Метшин сообщал, что за время новогодних каникул чиновники получили более 200 жалоб: с некоторых дворов мусор не вывозили до пяти дней. А министр экологии Татарстана Александр Шадриков, ссылаясь на многочисленные жалобы, предложил пересмотреть «деятельность этого регоператора».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"