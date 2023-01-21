Мусорному оператору показали «желтую карточку»

Власти Татарстана продолжают выражать недовольство работой по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «дочки» ООО «РТ-инвест финанс» — ООО «Управляющая компания "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства"» (УК ПЖКХ), регионального оператора ТКО в Казани и западной зоне республики. Вчера министр экологии Татарстана Александр Шадриков, ссылаясь на многочисленные жалобы, предложил пересмотреть «деятельность этого регоператора». Представители мусорного бизнеса считают, что необходимо вовсе отказаться от введенной в 2019 году системы обращения с отходами, признав ее «неэффективной», и отдать рынок ТКО нескольким местным операторам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О необходимости «пересмотреть деятельность» регионального оператора УК ПЖКХ министр экологии республики Александр Шадриков заявил на заседании коллегии своего ведомства в пятницу. Он сообщил, что в 2022 году «все чаще звучала проблема заполнения контейнерных площадок». «Только за один месяц в зоне деятельности УК ПЖКХ министерством выявлено 66 таких нарушений»,— отметил господин Шадриков. По итогам проверки Росприроднадзора «установлено, что это же предприятие оказалось виновником негативного запаха в районе ЖК "Салават купере"», добавил министр. «Жалобы, а их было свыше 200, мы получаем в течение всего года»,— констатировал Александр Шадриков.

«Считаем, что для решения этого вопроса нужно пересмотреть не только систему и график вывоза ТКО, но, возможно, и деятельность этого регоператора»,— заключил министр.

Напомним, ООО «УК ПЖКХ» стало региональным оператором по обращению с ТКО на территории Казани и западной зоны Татарстана после того, как в России с 1 января 2019 года изменился порядок обращения с ТКО. Региональные операторы стали отвечать за весь цикл обращения с мусором: сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО. В Набережных Челнах и восточной части республики региональным оператором является ООО «Гринта». Обе компании были выбраны по итогам тендеров, на которых у них не было конкурентов.

По данным kartoteka.ru, УК ПЖКХ является 100%-ной дочкой ООО «РТ-инвест финанс». Эта компания в свою очередь на 25% принадлежит инвестору строительства мусоросжигательного завода под Казанью АО «РТ-Инвест» и на 35% — его экс-гендиректору Андрею Шипелову. Другая связанная с «РТ-инвест» компания — «ПЖКХ» — владеет мусоросортировочными станциями на улицах Васильченко и Родины в Казани. Директором УК ПЖКХ с июля 2022 года является Дмитрий Петров. По итогам 2021 года выручка компании составила 3 млрд руб., чистая прибыль — 87 млн руб.

Региональный оператор западной зоны обслуживает Казань и 20 сельских районов республики. В первый год работы оператора для населения был установлен тариф в размере 439,03 руб. за 1 куб. м (с НДС). УК «ПЖКХ» предлагала повысить его до 568,16 руб. за куб. м. но не смогла обосновать такие расценки. К 2023 году тариф УК ПЖКХ достиг 528,44 руб. за 1 куб. м мусора.

Организации Татарстана были не согласны с новыми условиями вывоза мусора. Бизнесмены жаловались, что расходы выросли минимум в 2-3 раза из-за того, что вместо фактических объемов им приходится платить за ТКО по нормативу. Казанский федеральный университет даже подавал иск в Арбитражный суд Татарстана с требованием пересмотреть тарифы. В пандемию представители бизнеса сетовали, что вынуждены оплачивать вывоз мусора даже тогда, когда магазины и заведения не работали.

В последнее время недовольство работой УК ПЖКХ высказывают региональные и местные власти. Жалобы населения на несвоевременный вывоз мусора и плохое состояние контейнерных площадок мэр Казани Ильсур Метшин получил весной 2021 года, когда проводил прямой эфир с жителями в социальных сетях. После этого он лично объехал контейнерные площадки в поселках Казани. «Вы выиграли конкурс, обещали нам чистоту на мусорках, собираете с людей деньги. Где результат?» — обращался он тогда к руководству УК ПЖКХ.

В этом году Ильсур Метшин сообщил, что за время новогодних каникул чиновники получили более 200 жалоб: с некоторых дворов мусор не вывозили до пяти дней. «Для нас это за красной линией! Нас очень напрягает создавшаяся ситуация»,— возмущался глава Казани на совещании в мэрии.

Тогда в исполком был приглашен директор УК ПЖКХ Дмитрий Петров, который признал «недоработки». В числе причин несвоевременного вывоза мусора он назвал «невозможность заезда во двор» для мусоровозов, в том числе из-за большого количества машин, припаркованных у контейнерных площадок. Он обещал, что в 2023 году компания закупит новую технику, а также будет обеспечивать мойку контейнеров, что до этого «происходило нерегулярно».

Претензии министра экологии в УК ПЖКХ пока не комментировали. «Ъ-Казань» отправил запрос в управляющую компанию, но ответ на него оперативно не поступил. Также «Ъ-Казань» обратился в Госсовет Татарстана с вопросом, могут ли власти республики добиться смены регионального оператора. Однако глава комитета по ЖКХ Александр Тыгин («Единая Россия») отвечать на него не стал. Он лишь отметил, что «какие там нарекания есть (к работе УК — Ъ), это исполнительной власти виднее».

Финансовый директор перерабатывающего предприятия «Проминдустрия», депутат Госсовета от КПРФ Николай Атласов считает, что смена регионального оператора не поможет решить проблему. «Монополизм ни к чему хорошему не приводит. Монополия — это всегда рост тарифов. Это та ситуация, которая оказалась у нас в западной части республики, когда жители жалуются на несанкционированные свалки, на несвоевременно вывезенный мусор, на высокие тарифы. Бизнес жалуются на необоснованные тарифы»,— говорит он.

Господин Атласов предлагает «заменить всю систему», признав существующую «неэффективной». «Я бы вернул все к начальному виду, как у нас было до 2019 года»,— отмечает он

По его словам, эти четыре года показали «только то, что в республике научились возить мусор дальше, но непонятно зачем». «Чтобы выросли тарифы?»— удивляется он. Депутат полагает, что в республике необходимо развивать переработку мусора. «А в западной зоне всю проблему хотели решить за счет строительства мусоросжигательного завода»,— говорит господин Атласов, отмечая, что проект был остановлен из-за санкций (западное оборудование не было поставлено). Он заключает, что полномочия по обращению с отходами необходимо передать нескольким местным операторам: «Никто не уберется и не переработает в районах мусор лучше, чем те, кто его произвел».

Кирилл Антонов