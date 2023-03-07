Заинская ГРЭС хочет еще заработать

«Татэнерго» пытается задержать закрытие четырех старых энергоблоков Заинской ГРЭС. Компания передумала их останавливать, поскольку не получила турбину GE для строительства нового блока. Глава Татарстана Рустам Минниханов, по данным „Ъ“, попросил премьера Михаила Мишустина вернуть старые блоки в работу до 2024 года, поскольку «Татэнерго» без них понесет убытки в размере более 2 млрд руб. за год и может закрыть всю станцию и ТЭЦ в Набережных Челнах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Татэнерго Фото: Пресс-служба Татэнерго

«Татэнерго» передумало закрывать четыре старых энергоблока на Заинской ГРЭС в текущем году. Глава Татарстана Рустам Минниханов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой разрешить энергоблокам на 800 МВт поработать до 1 января 2024 года („Ъ“ видел документ от 19 января). «Татэнерго» имеет разрешение на вывод блоков с января текущего года, поэтому по правилам они не получают платежей за мощность. В результате за год Заинская ГРЭС получит убыток более чем 2 млрд руб., пишет господин Минниханов. В «Татэнерго» не ответили „Ъ“.

«Татэнерго» согласовало с Минэнерго вывод четырех блоков Заинской ГРЭС еще летом 2021 года, что требовалось для начала стройки нового энергоблока на турбине GE. Но после начала боевых действий России на Украине GE отказалась поставлять оборудование (см. „Ъ“ от 4 июля 2022 года). «Татэнерго» перенесло запуск нового блока до 1 января 2026 года.

Однако дату вывода старых блоков не изменили, что «обусловлено исключительно несовершенством нормативного регулирования», поэтому господин Минниханов попросил премьер-министра поручить Минэнерго «исключить противоречия в регулировании». Михаил Мишустин поддержал просьбу, расписав письмо на главу Минэнерго Николая Шульгинова и вице-премьера Александра Новака. В Минэнерго не ответили на запрос „Ъ“.

В «Системном операторе» (СО, диспетчер энергосистемы) пояснили, что процедуры отзыва ранее согласованного вывода энергоблоков нет. Объект не может получать платежи за мощность, но может продолжать работать и получать выручку за продажу электроэнергии. В СО также добавили, что при рассмотрении заявления на вывод оборудования Заинской ГРЭС были проведены расчеты и сформировано заключение об отсутствии рисков для надежности и безопасности энергоснабжения.

Однако глава Татарстана отмечает, что старые энергоблоки Заинской ГРЭС нужны энергосистеме, поскольку потребление в республике растет, по команде СО три блока включались в январе на 355 часов. Однако из-за убытков «Татэнерго» может закрыть всю станцию на 2,2 ГВт, в результате вырастет неэффективная конденсационная загрузка ТЭЦ в Набережных Челнах (1,18 ГВт), что «сделает ее убыточной и поставит под угрозу вывода». Более того, необходимость загрузки менее эффективной генерации приведет к росту стоимости покупки электроэнергии на 16,6 млрд руб. в год, в том числе в результате вывода Заинской ГРЭС — на 8,8 млрд руб., пишет господин Минниханов, ссылаясь на расчеты АТС (структура «Совета рынка» — регулятор энергорынков).

«Вывод энергоблоков из эксплуатации не угрожает надежности энергоснабжения и позволяет снизить затраты как для поставщика, так и для потребителей,— говорят в „Сообществе потребителей энергии“.— Пытаться продлевать работу неэффективного и подлежащего выводу оборудования нелогично и непоследовательно».

Вместе с тем Рустам Минниханов в письме отметил, что на замену модернизации Заинской ГРЭС уже подготовлен «замещающий проект модернизации» на ТЭЦ в Набережных Челнах на 236 МВт для «нивелирования негативных моментов от срыва проекта модернизации и сохранения части положительных эффектов для потребителей». Причем проект уже согласовал президент РФ Владимир Путин в конце 2022 года, сейчас идет проработка его реализации. Дискуссии по поводу замещающего проекта продолжаются на площадке Минэнерго, сказали „Ъ“ в «Совете рынка».

«Татэнерго», по словам источников „Ъ“, хочет установить на ТЭЦ газовую турбину ГТЭ-160 «Силмаша», купленную в 2014 году. Мощность, эффективность, себестоимость энергии, состав оборудования отличаются слишком сильно, чтобы считать проект в Набережных Челнах замещающим, говорит независимый аналитик Юрий Мельников. Для «Татэнерго», очевидно, выгодно получить инвестпроект с фиксированным кэш-флоу, используя обесценивающееся на складе оборудование, но пользу для потребителей и экономики нужно анализировать, отмечает он.

Полина Смертина; Ольга Кудрина