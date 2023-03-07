Немецкий перевозчик: приземлившийся во Внуково самолет Bombardier Challenger 600 выполнял санитарный рейс

Самолет Bombardier Challenger 604 немецкой авиакомпании FAI rent-a-je, который 4 марта приземлился во Внуково на два часа, выполнял полет в рамках санитарной авиации. На подобные перелеты санкции не распространяются, сообщил РБК представитель немецкой авиакомпании Георг Грубер.

По данным Flighradar 24, 4 марта в 16:08 частный самолет приземлился во Внуково. Он выполнял рейс из Франкфурта-на-Майне и направлялся в Нюрнберг. Самолет пролетел над Балтийским морем и попал в российское воздушное пространство через Латвию. Во Внуково частный самолет простоял 2 часа 21 минуту. Россия и Евросоюз закрыли небо для судов друг друга в 2022 году.

Господин Грубер отказался раскрывать сведения о пассажирах на борту в связи с законом о защите данных. «Мы можем подтвердить, во избежание дальнейших спекуляций, что рейс выполнял полет из аэропорта Франкфурта во Внуково в рамках миссии санитарной авиации (на которую не распространяются двусторонние санкции)»,— прокомментировал он.

Лусине Баласян