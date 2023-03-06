Пермской опере откатили сцену

Строительство новой сцены Пермского оперного театра официально стало отдаленной перспективой. Теперь завершить проект стоимостью не менее 15 млрд руб. планируется не в 2027 году, а в 2032-м. Ожидавшаяся финансовая поддержка из федеральной казны на данный момент не предусмотрена. Ранее руководство края не исключало, что от возведения нового театра на время откажутся, если появятся другие приоритеты. Эксперты считают, что рано или поздно вернуться к нему придется, так как новое здание Пермской опере необходимо. В ближайшей перспективе, по их мнению, более рациональным решением будет когда-то планировавшаяся реконструкция нынешнего театра с увеличением сцены и зрительного зала.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Общая стоимость строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета оценивается в 15 млрд руб. В предыдущей версии адресной инвестиционной программы от 30 сентября 2022 года было указано, что объект построят в 2018–2027 годах. Предполагалось, что в 2022 году из краевой казны направят 40 млн руб. на разработку проектно-сметной документации, подготовку территории и некоторые строительно-монтажные работы. Основной объем работ и, соответственно, бюджетных ассигнований был запланирован на 2026–2027 годы. В этот период должны были выделить более 14,9 млрд руб.: 11,2 млрд руб. из федерального бюджета и 3,7 млрд руб. из регионального.

Поправки в программу были внесены постановлением краевого правительства от 16 февраля. Согласно документу, в 2022 году на разработку проекта и подготовку территории из бюджета Прикамья было выделено 2,5 млн руб., еще 47,4 млн руб. на эти цели планируется направить в этом году. Финансирование на последующие годы не расписано, информации о доле федерального софинансирования в обновленной программе нет.

В краевом минстрое изменения пообещали прокомментировать позднее.

Напомним, новую сцену Пермского театра оперы и балета планируется возвести в Разгуляе. Согласно утвержденному дизайнерскому решению, общая площадь театра составит 49 тыс. кв. м. В здании будет размещен большой зал на 1250–1350 зрителей, концертно-репетиционный зал на 400 человек, репетиционные залы: три для балета и по одному для хора и оперы. Кроме того, концепцией предусмотрены общественные пространства.

Изначально предполагалось, что объект сдадут к 300-летнему юбилею Перми. В 2019 году был разыгран контракт на проектирование здания. Его получило ООО «Группа компаний „Строй-Эксперт“». Однако краевые власти расторгли с компанией договор в судебном порядке, заявив, что проектировщик не исполнил своих обязательств. Позже проектированием новой сцены театра занялись компании Werner Sobek, Arup и wHY при финансовой поддержке Романа Абрамовича. В апреле прошлого года на встрече с главными редакторами пермских СМИ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что проект проходит госэкспертизу. Тогда же на заседании оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми он заявил, что сроки завершения строительства объекта сдвинулись на 2025 год. Кроме того, губернатор отметил, что помимо федерального софинансирования планируется привлечь частные инвестиции.

В октябре 2022 года во время прямого эфира главы региона в соцсети «ВКонтакте» от жителей поступил вопрос, остается ли строительство новой сцены Пермской оперы в планах краевых властей. Дмитрий Махонин ответил, что это одно из непростых управленческих решений, которое зависит от того, как будут развиваться события. Он сообщил, что проектирование театра так и не было завершено. Глава Прикамья уточнил, что его планируется закончить, «чтобы проектно-сметная документация уже была», а дальше, «если денег на все не хватит, выбрать — третий мост через Каму или новая сцена театра оперы и балета», учитывая, что «старая достаточно отличная».

Бывший министр культуры края Олег Ощепков считает, что за пять лет, на которые сдвигаются сроки реализации проекта, разработанные архитектурные и дизайнерские решения не успеют устареть. «Если посмотреть на визуализацию новой сцены, которую показывали ранее, речь идет не об ультрамодном здании, которое хотят запроектировать „на хайпе“, а о современном, продуманном объекте с большим количеством света и пространства. Такое здание будет нужно и через десять лет»,— полагает господин Ощепков. По его мнению, реализовать этот проект, пускай и позже, необходимо. «Учитывая высокий статус нашего театра, ему нужно здание другого уровня, даже не с точки зрения архитектуры, а с точки зрения функциональных возможностей. Нынешний театр был построен, когда труппа Пермской оперы была в три раза меньше. Для того чтобы театр полноценно развивался дальше, у него должна быть альтернативная малая сцена, удобные репетиционные залы и много чего еще, что в этом здании уже не организовать»,— поясняет экс-глава краевого минкульта.

По оценке архитектора Игоря Лугового, сроки реализации проекта, обозначенные в скорректированной адресной инвестпрограмме, выглядят более «реалистичными и честными». Он отмечает, что драмтеатр в Кудымкаре строился в течение девяти лет, хотя является куда менее масштабным объектом. Господин Луговой полагает, что благодаря появившемуся дополнительному времени сам проект стоит доработать, в том числе рассмотреть возможность разместить театр на другой площадке, так как выбранное место — не самое удобное с точки зрения доступа к зданию. «Вообще, на мой взгляд, было бы правильнее объявить не просто аукцион на разработку проектно-сметной документации, а полноценный архитектурный конкурс, чтобы было разработано несколько проектов, из которых можно будет выбрать лучший»,— говорит архитектор. Также он считает возможным в принципе пока отложить проект на неопределенный срок и вернуться к обсуждавшейся в 1990-е годы идее провести реконструкцию нынешнего театра с увеличением сцены и зрительного зала. «Реконструировать старое здание рано или поздно все равно придется — не просто обновлять фасад, а приводить его в соответствие со всеми современными нормами. Конечно, реконструкция с расширением тоже обойдется в миллиарды рублей, но все равно дешевле, чем приводить в порядок этот театр и строить новый. Возможно, по нынешним временам такой вариант был бы более рациональным»,— рассуждает Игорь Луговой.

Екатерина Артемова