В Култаево по распределению

Оренбургский девелопер «ПФО Групп» планирует построить крупный логистический центр рядом с Култаево. В возведение объекта площадью 54,4 тыс. кв. м инвестируют почти 3 млрд руб. Комплекс класса А будет предназначен для сетей «Пятерочка» и «Чижик» холдинга Х5. Краевые власти недавно присвоили проекту статус приоритетного инвестиционного. По мнению экспертов, распредцентр возле Култаево может стать одним из крупнейших логистических объектов в регионе. Анонсированную стоимость строительства собеседники называют рыночной и обращают внимание на сложности с поиском подходящих площадок под такие объекты.



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Оренбургский девелопер «ПФО Групп» собирается построить логистический комплекс в районе села Култаево. Площадь комплекса составит 54,4 тыс. кв. м, в проект инвестируют 2,89 млрд руб. Логистический центр будет предназначен для сетей «Пятерочка» и «Чижик». Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, проект «ПФО Групп» был презентован на недавнем заседании пермского совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Члены совета присвоили инициативе «ПФО Групп» статус приоритетного инвестпроекта. Такой статус даст инвестору возможность получить землю в аренду без торгов.

По данным «Ъ-Прикамье», приступить к строительству комплекса планируется в этом году, а завершить его в 2025 году. Объект разместят на участке в 17,28 га рядом с индустриальным парком «Култаево». Возле комплекса класса А обустроят 301 машино-место для грузового транспорта и 57 машино-мест для легкового. В состав объекта войдет автотранспортное предприятие, которое займет 1,5 тыс. кв. м. Налоговые и неналоговые поступления в бюджеты всех уровней от проекта в 2025–2039 годах должны составить 3,2 млрд руб.

Отметим, у сети «Пятерочка» уже есть распределительный центр в Краснокамске площадью 23,8 тыс. кв. м, объект ввели в строй в 2017 году.

Строительством нового комплекса займется структура «ПФО Групп» — ООО «Логопарк Пермь». Как указано в Kartoteka.ru, общество учреждено в Култаево в ноябре 2022 года уроженкой Оренбурга Ольгой Козловой. Госпожа Козлова является учредителем компаний в разных городах России, которые занимаются деятельностью по складированию и хранению. Возглавляет «Логопарк Пермь» Юрий Хаеров, директор и учредитель структур «ПФО Групп». По сведениям сайта «ПФО Групп», инвесткомпания оказывает полный комплекс услуг в девелопменте складской и торговой недвижимости. Основные партнеры группы — международные, федеральные и региональные розничные сети («Магнит», X5 RetailGroup, «Лента» и другие). С 2012 года «ПФО Групп» построила более 200 тыс. кв. м логистических площадей в Омске, Новосибирске, Москве, Казани и других городах. В 2016 году «ПФО Групп» рассматривала возможность покупки на торгах стадиона «Авангард» в Кировском районе Перми, на нем могли построить ТЦ.

Связаться с руководством структур холдинга по известным номерам «Ъ-Прикамье» не удалось.

«Создание складских площадей класса А позволит привлечь в Пермский край новые объемы продукции со стороны поставщиков продовольственных товаров и обеспечить рынками сбыта сельхозтоваропроизводителей Прикамья»,— процитировала пресс-служба краевого правительства директора «Логопарк-Пермь» Юрия Хаерова.

Напомним, недавно стало известно о планах строительства в Прикамье еще двух складских комплексов общей площадью 39 тыс. кв. м. Возвести их в деревне Паздерино собираются компании «Ива-Логистик» и «Ива-Строй», связанные с совладельцем завода «Камтэкс-Химпром» Игорем Ивановым и депутатом оренбургского городского совета, директором инвесткомпании «Оренбург­строй» Андреем Хавиловым.

Гендиректор компании «Мегасервис» Тарас Рыжук (управляет складским центром Pluspark в Краснокамске) считает, что комплекс, анонсированный рядом с Култаево, может стать одним из крупнейших логистических объектов в регионе. Для сравнения, площадь распредцентра «Магнита» в деревне Нестюково составляет 48 тыс. кв. м. «В Х5 считают свою потребность в складских площадях на годы вперед. Планы строительства нового логистического центра означают, что через какое-то время ритейлеру потребуется площадь в два раза больше, чем у него сейчас в Краснокамске»,— рассуждает господин Рыжук. С учетом средней стоимости строительства складских комплексов заявленный объем инвестиций — рыночная цена объекта (около 50 тыс. руб. за 1 кв. м). Эксперт подчеркнул, что найти подходящий участок под такой крупный распредцентр возле Перми сейчас сложно — территория должна иметь подходящую площадь и быть обеспечена инженерными сетями.

Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев заметил, что участок под логистический центр имеет хорошую транспортную доступность. «Если комплекс строится под конкретного арендатора, то его местоположение и площадь, наверное, были согласованы с этой компанией. Арендатор готов, власти идут навстречу — это, по-моему, беспроигрышный вариант»,— высказался Алексей Ананьев. Гендиректор АН «Респект» обратил внимание, что «Пятерочка» — среди лидеров по числу магазинов в Перми. По данным краевого УФАС, в 2021 году сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», управляемые холдингом Х5, насчитывали в регионе 518 магазинов — наибольшее количество среди продуктовых ритейлеров. «Темпы открытия новых магазинов сети должны сочетаться с возможностями их наполнения продуктовым ассортиментом»,— добавил господин Ананьев.

Евгения Ахмедова