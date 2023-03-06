Сорный вопрос

Инициатива краевого минагро, предусматривающая увеличение штрафов до 1 млн руб. за бездействие в борьбе с борщевиком Сосновского, получила отрицательное заключение от регионального минэкономразвития. Согласно отчету об оценке регулирующего воздействия, замечания к проекту поступили от уполномоченного по правам предпринимателей в Пермском крае и совета муниципальных образований. Они пришли к выводу, что увеличение штрафов в 20 раз от действующего размера может негативно сказаться на предпринимателях и впоследствии даже привести к их банкротству. Однако в минагро уверены, что только такая мера увеличит эффективность в борьбе с сорным растением. В минэкономразвития считают, что проект нуждается в доработке.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На сайте краевого мин­экономразвития опубликовано заключение об оценке регулирующего воздействия проекта закона «Об административных нарушениях в Пермском крае». Минагро края выступило с инициативой об увеличении штрафов за бездействие в борьбе с борщевиком. Ведомство предложило установить штрафы для граждан в размере 2–5 тыс. руб., для должностных лиц — 20–50 тыс. руб., для юридических лиц — от 150 тыс. до 1 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», ситуация с распространением и борьбой с борщевиком Сосновского обсуждалась на выездном заседании регионального правительства под председательством губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, прошедшем в Куединском округе в ноябре прошлого года. Тогда губернатор отметил, что власти ежегодно увеличивали субсидии муниципалитетам на решение вопроса по уничтожению борщевика. Но такой подход оказался недостаточно эффективным, поэтому было принято решение подходить к проблеме комплексно. По итогам заседания в Прикамье был определен единый орган — ГКУ «Центр развития агробизнеса», который будет вести работу по устранению борщевика на территории края. Минагро Прикамья будет наделено полномочиями по координированию работы. В Прикамье также актуализируются карты мест произрастания борщевика в муниципалитетах. После завершения этого процесса собственникам земельных участков будут направлены уведомления о необходимости принятия мер по уборке опасного растения. В конце весны 2023 года начнется непосредственное уничтожение борщевика.

Как следует из заключения минэкономразвития, публичные консультации по обсуждению проекта увеличения штрафов проходили в период с 21 ноября по 19 декабря 2022 года. Как говорится в тексте заключения, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае счел экономически необоснованным размер санкций для юридических лиц. Верхний предел штрафа, который предлагает установить мин­агро, в 20 раз превышает действующие санкции. Повышение штрафов, по мнению уполномоченного, «может стать не столько средством предупреждения нарушений административного закона, сколько инструментом подавления экономической самостоятельности и предпринимательской инициативы». Уполномоченный обратил внимание, что в других регионах размеры штрафов за аналогичное нарушение составляют 25–300 тыс. руб., и только в Москве и Московской области — 0,7–1 млн руб. Бизнес-омбудсмен отметил также, что к обсуждению практически не были привлечены потенциальные адресаты правового регулирования. По его мнению, проект закона требует доработки и повторного обсуждения.

К проекту закона также поступил отзыв Совета муниципальных образований Пермского края. Совет считает, что увеличение штрафов негативно скажется на финансовом положении юридических лиц и может в последующем приводить к фактическому банкротству субъектов предпринимательства. Поэтому совет предложил пересмотреть размер штрафов или предусмотреть возможность предупреждения за первое нарушение.

Как следует из заключения минэкономразвития, разработчик замечания не принял, пояснив, что борщевик Сосновского «является серьезной угрозой для здоровья человека и сельскохозяйственных животных», снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. По оценкам ученых, это растение ежегодно может захватывать 10–15% новых территорий. По мнению минагро, действующий размер штрафов несоизмерим с наносимым ущербом и не является достаточной мерой по устранению нарушений. В ведомстве уверены, что увеличение штрафов будет способствовать дисциплине в борьбе с сорным растением.

Однако минэкономразвития пришло к выводу, что разработчик не обосновал, почему именно такой размер штрафа будет способствовать проведению мероприятий по уничтожению борщевика. «Проект акта содержит положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»,— говорится в заключении минэкономразвития.

Проект закона пока не внесен на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Пермского края. В минагро свои дальнейшие действия пообещали «Ъ-Прикамье» прокомментировать позднее.

Ирина Суханова