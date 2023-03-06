Минлукстрой

Краевой минстрой, в начале года сменивший руководителя, стал усиливаться выходцами из ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Вслед за экс-замгендиректора нефтяной компании Антоном Плаксиным, возглавившим краевое управление капстроительства, первым замминистра стал его бывший подчиненный, выходец из Красновишерска Михаил Сарвилин. По одной из версий, кадровое решение могло пройти с одобрения советника губернатора по вопросам строительства Павла Черепанова, ранее также работавшего в структурах ЛУКОЙЛа. Собеседники в отрасли отмечают, что люди с опытом промышленного строительства должны справиться и с гражданским.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О назначении Михаила Сарвилина первым заместителем министра строительства Пермского края сообщила пресс-служба краевого правительства. 32-летний Михаил Сарвилин в 2012 году окончил пермский политех по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». С 2013 года работал в компании «ЛУКОЙЛ-Пермь», в которой занимался вопросами капстроительства и ремонта объектов. Как отметили в правительстве, в новой должности господин Сарвилин будет курировать реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе и координировать работу Корпорации развития Пермского края в части завершения строительства микрорайона Любимов в Березниках.

Напомним, изменения в управленческой команде министерства строительства начались в январе текущего года. Тогда свой пост покинул руководитель министерства Андрей Колмогоров, а также его заместитель Александр Пономарев. Позже он трудоустроился в администрации Березников.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что в минстрое может трудоустроиться Олег Половников, который с 15 февраля покинул пост директора ГКУ «Институт регионального и городского планирования». Прежде этим институтом руководил нынешний министр строительства Артем Габдрахманов, а господин Половников был его подчиненным. Кадровое решение пока не состоялось. Источник, знакомый с ситуацией в министерстве, заявил, что господин Половников не рассматривался на пост первого заместителя.

Отметим, что с 1 февраля в минстрое работает прежний начальник молодого замминистра — бывший замгендиректора по капстроительству ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Антон Плаксин. Он возглавляет краевой УКС. В этой должности господин Плаксин курировал вопросы капитального строительства. Источники «Ъ-Прикамье» подозревают, что кандидатуры Антона Плаксина и Михаила Сарвилина мог предложить советник губернатора по вопросам строительства, депутат заксобрания края Павел Черепанов. Ранее господин Черепанов работал начальником одного из управлений ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», а также возглавлял совет молодых специалистов группы компаний «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. «Однозначно все они знакомы по работе в нефтяной отрасли»,— уверен источник.

Глава краевой контрольно-счетной палаты Геннадий Тушнолобов, ранее работавший замгендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», сообщил «Ъ-Прикамье», что Антон Плаксин оставляет о себе впечатление «как о специалисте, системно погруженном в стройку».

«Думаю, что специалистов из ЛУКОЙЛа зовут в команду потому, что они умеют работать в больших структурах и не мыслят местечково,— считает гендиректор пермского девелопера «Орсо» Михаил Бесфамильный.— Если человек имеет опыт строительства, то может руководить как строительством объектов нефтяной отрасли, так и объектов гражданской инфраструктуры».

Дмитрий Астахов