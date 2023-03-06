Диверсантов не пустили в трубу

Организатором диверсионно-террористического акта в Камышинском районе Волгоградской области в августе прошлого года мог быть россиянин Денис Капустин, участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России. Тогда спецслужбы сообщали, что попытку взорвать газопровод предприняли представители праворадикальной группировки «Реструкт».
Попытка теракта в Волгоградской области была совершена в августе прошлого года
Фото: ЦОС ФСБ РФ
ФСБ России сообщило, что организатором попытки взрыва газопровода в Камышинском районе Волгоградской области в августе прошлого года мог быть россиянин Денис Капустин. Об этом спецслужбы сообщили вчера в связи с предотвращением покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, организатором которого ФСБ также считает Капустина.
Как сообщили в центре общественных связей ФСБ, Денис Капустин проживает на территории Украины, действует под контролем СБУ и является основателем и одним из руководителей так называемого «Русского добровольческого корпуса», участвующего в боевых действиях против российских войск на стороне Украины.
Попытка взорвать нефтепровод была предотвращена в результате «проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий» силами волгоградского регионального управления ФСБ.Как сообщали в пресс-центре Федеральной службы безопасности, предполагаемые преступники, члены праворадикальной организации «Реструкт» (запрещенная в России экстремистская организация) задержаны при попытке подрыва «объекта нефтегазового комплекса». Два участника группы оказали вооруженное сопротивление силовикам при задержании и были «нейтрализованы» (убиты). Вчера спецслужбы уточнили, что убитыми были граждане Российской Федерации по фамилиям Кейнер и Ушков.
На месте преступления было изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, а также два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.
Тогда силовики сообщали, что организацией диверсионно-террористического акта занимался 36летний член «Реструкта» россиянин Андрей Чуенков. Он якобы действовал под контролем украинских силовиков. На момент преступления Чуенков, по данным ФСБ, участвовал в боевых действиях на территории Украины в составе нацбатальона «Ураган». Вторым координатором теракта следствие ФСБ считает 34летнего гражданина Украины Юрия Ионова, военнослужащего националистического батальона «Азов», признанного в России террористическим и запрещенным, соратника основателя «Азова» Андрея Билецкого.
Основателем группировки «Реструкт» является националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак. В декабре 2018 года решением Бабушкинского суда Москвы Марцинкевич был приговорен к десяти годам колонии строгого режима по обвинению в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), умышленном уничтожении и повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и возбуждении ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ). В сентябре 2020 года Марцинкевич был обнаружен мертвым в камере СИЗО № 3 в Челябинске. Согласно официальным данным, причиной смерти был суицид.
Еще об одном предотвращении взрыва на газопроводе «Южный поток» в Волгоградской области спецслужбы сообщали в ноябре прошлого года. Тогда были задержаны четыре гражданина России, предположительно, причастные к подготовке и «ресурсному обеспечению» теракта. У них силовики изъяли четыре магнитные мины, четыре килограмма пластида (взрывчатое вещество на основе гексогена) и взрыватели замедленного действия. Кроме того, у задержанных изъято 593 тыс. руб. и средства связи, в которых силовики обнаружили переписку с некими кураторами из спецслужб Украины, передававшими инструкции по сборке и установке взрывного устройства, с обсуждением передачи денежных средств и координат места совершения подрыва в Волгоградской области.
Уголовные дела возбудили по ст. 30, ст. 205 УК РФ («Подготовка террористического акта»), ст. 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества и участие в нем»), ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). После второго дела о личностях задержанных ничего не сообщалось.
Денис Капустин также известен как предполагаемый организатор и участник нападения диверсионной группы на села Сушаны и Любечане в Брянской области 2 марта этого года. Власти региона сообщили, что в результате столкновений с боевиками погибли два человека. Украина отрицает свое отношение к диверсии.