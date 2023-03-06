Диверсантов не пустили в трубу

Организатором диверсионно-террористического акта в Камышинском районе Волгоградской области в августе прошлого года мог быть россиянин Денис Капустин, участвующий в боевых действиях против российских войск­ на стороне Украины. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России. Тогда спецслужбы сообщали, что попытку взорвать газопровод предприняли представители праворадикальной группировки «Реструкт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Попытка теракта в Волгоградской области была совершена в августе прошлого года

Фото: ЦОС ФСБ РФ Попытка теракта в Волгоградской области была совершена в августе прошлого года

Фото: ЦОС ФСБ РФ

ФСБ России сообщило, что организатором попытки взрыва газопровода в Камышинском районе Волгоградской области в августе прошлого года мог быть россиянин Денис Капустин. Об этом спецслужбы сообщили вчера в связи с предотвращением покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, организатором которого ФСБ также считает ­Капустина.

Как сообщили в центре общественных связей ФСБ, Денис Капустин проживает на территории Украины, действует под контролем СБУ и является основателем и одним из руководителей так называемого «Русского добровольческого корпуса», участвующего в боевых действиях против российских войск на стороне Украины.

Попытка взорвать нефтепровод была предотвращена в результате «проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий» силами волгоградского регионального управления ФСБ.Как сообщали в пресс-центре Федеральной службы безопасности, предполагаемые преступники, члены праворадикальной организации «Реструкт» (запрещенная в России экстремистская организация) задержаны при попытке подрыва «объекта нефтегазового комплекса». Два участника группы оказали вооруженное сопротивление силовикам при задержании и были «нейтрализованы» (убиты). Вчера спецслужбы уточнили, что убитыми были граждане Российской Федерации по фамилиям Кейнер и Ушков.

На месте преступления было изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, а также два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.

Тогда силовики сообщали, что организацией диверсионно-террористического акта занимался 36летний член «Реструкта» россиянин Андрей Чуенков. Он якобы действовал под контролем украинских силовиков. На момент преступления Чуенков, по данным ФСБ, участвовал в боевых действиях на территории Украины в составе нацбатальона «Ураган». Вторым координатором теракта следствие ФСБ считает 34летнего гражданина Украины Юрия Ионова, военнослужащего националистического батальона «Азов», признанного в России террористическим и запрещенным, соратника основателя «Азова» Андрея Билецкого.

Основателем группировки «Реструкт» является националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак. В декабре 2018 года решением Бабушкинского суда Москвы Марцинкевич был приговорен к десяти годам колонии строгого режима по обвинению в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), умышленном уничтожении и повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и возбуждении ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ). В сентябре 2020 года Марцинкевич был обнаружен мертвым в камере СИЗО № 3 в Челябинске. Согласно официальным данным, причиной смерти был суицид.

Еще об одном предотвращении взрыва на газопроводе «Южный поток» в Волгоградской области спецслужбы сообщали в ноябре прошлого года. Тогда были задержаны четыре гражданина России, предположительно, причастные к подготовке и «ресурсному обеспечению» теракта. У них силовики изъяли четыре магнитные мины, четыре килограмма пластида (взрывчатое вещество на основе гексогена) и взрыватели замедленного действия. Кроме того, у задержанных изъято 593 тыс. руб. и средства связи, в которых силовики обнаружили переписку с некими кураторами из спецслужб Украины, передававшими инструкции по сборке и установке взрывного устройства, с обсуждением передачи денежных средств и координат места совершения подрыва в Волгоградской области.

Уголовные дела возбудили по ст. 30, ст. 205 УК РФ («Подготовка террористического акта»), ст. 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества и участие в нем»), ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). После второго дела о личностях задержанных ничего не сообщалось.

Денис Капустин также известен как предполагаемый организатор и участник нападения диверсионной группы на села Сушаны и Любечане в Брянской области 2 марта этого года. Власти региона сообщили, что в результате столкновений с боевиками погибли два человека. Украина отрицает свое отношение к диверсии.

Сергей Петунин