В Петербурге почти вдвое сократятся сроки госзакупок

Проекты, разработанные в рамках программы «Эффективный регион», обеспечат городу существенное сокращение сроков проведения госзакупок, рассказал губернатор Александр Беглов на подведение итогов реализации программы. Их планируется уменьшить примерно вдвое.

«Проекты, которые разработал комитет в рамках программы "Эффективный регион", позволят сократить сроки проведения закупок с 44 до 25 дней. Это существенная экономия времени для нас и для поставщиков товаров и услуг»,— рассказал губернатор, его слова приводит пресс-служба Смольного.

Отмечается, что на сегодняшний день в программе участвует 97% органов власти города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный закупит 714 км туалетной бумаги и доступ к материалам СМИ-иноагентов в 2023 году на 2,8 млн рублей.

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