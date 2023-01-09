Смольный закупит 714 км туалетной бумаги и доступ к материалам СМИ-иноагентов

Правительство Санкт-Петербурга разместило на портале госзакупок тендер на закупку туалетной бумаги и бумажных полотенец. Его начальная стоимость составляет 2,8 млн рублей, сообщает издание Закс.ру. Речь идет примерно о 714 километрах туалетной бумаги.

Также администрация Санкт-Петербурга направит 2 млн руб. на доступ к периодическим изданиям и электронным книгам. В частности, чиновники интересуются подпиской на «Коммерсантъ», «Санкт-Петербургские ведомости», попавший под блокировку The Moscow Times и издание Republic (признано иностранным агентом). Также Смольный хотел приобрести доступ к 700 книгам о менеджменте, управлении и личной эффективности, но не нашел поставщика.

Всего правительство Санкт-Петербурга разместило в декабре на портале госзакупок 14 тендеров на 12,4 млн рублей.

Константин Куркин

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