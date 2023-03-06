Свердловский «Автомобилист» по овертайму проиграл «Металлургу» в третьем матче плей-офф 2:1

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в Магнитогорске потерпел поражение в матче с местным «Металлургом». Встреча завершилась во втором овертайме со счетом 2:1 (0:0; 0:1; 1:0; 1:0).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первый период и половина второго прошли без забитых голов. В середине матча эмоции накалились. После одной из атак «Автомобилиста» игроки команд устроили драку, получили обоюдное удаление — наказание отбывали Михаил Фисенко и Кертис Волк. Через две минуты защитник «Металлурга» Георгий Дронов получил две штрафные минуты за оскорбление судьи и непристойную игру, а «Автомобилист», оставшись в большинстве, открыл счет (0:1).

В начале третьего периода «Металлург» сравнялся — через три минуты непрерывной игры нападающий Семен Кошелев обошел защиту и с неудобной руки пронзил ворота «Автомобилиста» (1:1). В овертайме удачливее оказался «Металлург».

Это третья встреча команд в рамках первого этапа плей-офф — 1/8 Кубка Гагарина. Пока счет в серии 1:2 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдет в среду, 8 марта, в Магнитогорске. Команды продолжат серию игр до тех пор, пока одна из них не соберет четыре победы. Лидер перейдет в четвертьфинал Кубка Гагарина, а проигравший прекратит борьбу за главный трофей КХЛ.

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Катерина Якушева