Московский кредитный банк вернул клиентам привычный способ бесконтактной оплаты покупок. Во всех отделениях появились специальные платежные стикеры в эксклюзивном дизайне. В устройстве находится NFC-чип для бесконтактной оплаты. Стикер можно наклеить на смартфон или любой другой предмет. Чтобы совершить покупку, достаточно приложить устройство к терминалу. За оплату по стикеру МКБ будет начислять клиенту кешбэк.

Лоукостер «Победа» с 21 апреля откроет пятое международное направление и начнет летать из Москвы в Самарканд. На официальном сайте перевозчика открыта продажа билетов на рейс по этому маршруту. Полеты будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Обратные рейсы — по понедельникам и пятницам.

«Росатом» намерен выйти на рынок электрозаправок. К 2030 году дочерняя компания концерна «Атомэнерго» планирует установить до 11 тыс. быстрых электрозарядных станций. Они, в отличие от обычных, работают на постоянном токе. Программа-максимум — занять 40% рынка и выйти на окупаемость, сообщили в компании.