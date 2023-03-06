Петербург и Ленобласть вошли в топ-5 регионов РФ по потреблению вина

Санкт-Петербург и Ленинградская область заняли 4 и 5 места в рейтинге употребления вина на душу населения. В Петербурге в 2022 году пили вино на уровне 10,2 литра на человека, в Ленинградской области — 10 литров, посчитали аналитики компании FinExpertiza.

Топ-3 рейтинга заняли Ненецкий автономный округ (11,7 литра на человека), Карелия (11 литров), и Подмосковье (10,2 литра). Меньше всего вина употребляли в Калмыкии (2,2 литра), Республике Адыгея (3,5 литра) и Бурятии (3,5 литра).

При этом общее потребление винодельческой продукции в России за год снизилось по сравнению с 2021 годом на 5,5%. Розничные продажи крепкого же спиртного увеличились в 2022 году на 7,5%, до 6,8 литра на человека в год.

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