В отношении недобросовестного застройщика из Новороссийска возбудили уголовное дело

В отношении одного из руководителей строительной компании ООО «РУССОФ», которая возводила в Новороссийске дом на средства граждан, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия».

Возбуждения уголовного дела в отношении недобросовестного застройщика добилась рабочая группа «Единой России» по защите прав обманутых дольщиков. Сообщается, что работы по достройке объекта так и не были произведены, а на землю наложили арест.

«Застройщик должен был вернуть 1,3 млн руб. заявителю, но не выполнил обязательств. Также была допущена волокита со стороны сотрудников МВД и Федеральной службы судебных приставов и другие нарушения закона, по которым краевой прокуратурой внесены представления»,— говорится в сообщении.

По словам руководителя рабочей группы, депутата Госдумы Александра Якубовского, в отношении пострадавшего удалось добиться восстановления справедливости.

Ранее стало известно, что построенный на Благовещенской косе в селе Витязево гостиничный комплекс начали сносить.

Тат Гаспарян

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