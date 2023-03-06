Оборот потребсферы Кубани за год увеличился на 26%

Оборот предприятий потребительской сферы Кубани в январе 2023 года увеличился на 25,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В начале года оборот компаний потребсферы составил 404,7 млрд руб. Среднемесячная заработная плата сотрудников отросли возросла на 11,9%.

«Несмотря на введенные санкции, оборот оптовой торговли составил 206,9 млрд руб.. Наблюдаем значительный рост на 33,7% к январю 2022 года», — говорится в сообщении.

Оборот розничной торговли увеличился на 8,4% до 180,9 млрд руб., общественного питания — на 5,7%, до 7,8 млрд руб. Объем предоставленных бытовых услуг вырос на 7,2%, до 9,2 млрд руб.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram