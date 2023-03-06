Просившийся в ЧВК «Вагнер» организатор нарколаборатории получил 15 лет колонии

Липецкий областной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима 42-летнего уроженца Красноярского края Анатолия Бауэра за производство наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Подсудимый признал вину перед обществом, заявив, что хочет искупить ее, приняв участие в специальной военной операции на Украине в составе ЧВК «Вагнер».

Как установил суд, в январе 2020 года Анатолий Бауэр с сообщником приобрели дом в Становлянском районе Липецкой области для организации нарколаборатории. Деньги на это выделили неизвестные инициаторы производства наркотиков, с которыми мужчины общались в мессенджере.

Сотрудники управления ФСБ по Липецкой области раскрыли подпольное производство осенью 2021 года. В лаборатории было найдено 136 кг наркотиков. Установлено, что после обучения Анатолий Бауэр вместе с сообщником изготавливали наркотики и фасовали их, после чего размещали пакеты с порошком в тайниках, а координаты отправляли неустановленным заказчикам.

В ходе прений подсудимый заявил, что занимался производством наркотиков из-за тяжелого материального положения своей семьи, а все заработанные деньги отдавал родственникам. Защита Анатолия Бауэра просила не назначать ему суровое наказание из-за наличия у него несовершеннолетнего ребенка и матери-инвалида.

Сергей Толмачев, Воронеж