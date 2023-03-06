В Петербурге почти вдвое выросли продажи вторичных квартир

Число выставленных на продажу квартир на вторичном рынке в Петербурге выросло почти в два раза за год на фоне падающего спроса, пишет «MK».

В феврале этого года вторичные квартиры в России стали продавать чаще на 24%, чем за аналогичный период в 2022 году. В Петербурге этот показатель составил 44%, в Ленобласти — 55%. Спрос за этот же период упал почти на 4%.

При этом цена квадратного метра на вторичном рынке в России поднялась за год до 90,7 тыс. руб., на 16,4%. Стоимость квартиры в среднем выросла до 4,2 млн руб, на 13,5%. Однако в Петербурге средняя цена упала 2,7%.

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