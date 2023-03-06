Главой избиркома Херсонской области назначена Марина Захарова

Члены избирательной комиссии Херсонской области на первом заседании избрали своим председателем Марину Захарову. Голосование проходило тайно, решение было принято единогласно. Госпожа Захарова возглавляла региональный избирком при проведении референдума по вопросу вхождения в состав РФ в сентябре 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Захарова

Фото: Из личного архива Марины Захаровой Марина Захарова

Фото: Из личного архива Марины Захаровой

За проголосовали все десять присутствовавших членов комиссии, сообщает ТАСС. В заседании принимали участие в том числе врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и — в онлайн-режиме — председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, сообщило «РИА Новости».

Ранее Марина Захарова на различных должностях вела работу со СМИ в министерстве труда и социальной политики ДНР и в администрации главы ДНР. Была директором департамента внутренней и внешней политики Херсонской области. В 2022 году возглавила областной избирком, сообщает администрация Херсонской области.

Избирательная комиссия Херсонской области была сформирована 21 февраля. Избирком первого состава включает десять человек, пять из которых назначил господин Сальдо, в том числе Марину Захарову, пять членов регионального избиркома назначены ЦИК РФ. Срок полномочий членов избиркома — пять лет.

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Мария Федотова