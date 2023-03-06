Наземный транспорт в Петербурге будет работать по воскресному графику 8 марта

В связи с празднованием Международного женского дня 8 марта в Санкт-Петербурге поменяется график работы наземного транспорта и пригородных поездов, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

«Городской наземный транспорт, а также пригородные автобусы и электропоезда будут работать 7 марта — по графику пятницы, 8 марта — по графику воскресенья»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что станция метро «Площадь Александра Невского 2» в Петербурге изменит режим работы в связи с закрытием «Ладожской».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте