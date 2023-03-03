Станция метро «Площадь Александра Невского 2» изменит режим работы в связи с закрытием «Ладожской»

Вестибюль станции метро «Площадь Александра Невского 2» в Санкт-Петербурге изменит режим работы в связи с закрытием на капремонт соседней «Ладожской», сообщает пресс-служба подземки. Он будет работать дольше и без выходных.

«С 04.03.2023 года вестибюль будет работать с 5:32 до 0:31 часов без выходных»,— говорится в сообщении.

Напомним, станция «Ладожская» с 4 марта закроется для пассажиров на 11 месяцев в связи с капитальным ремонтом. В связи с этим в Смольном разработали измененное расписание наземного транспорта и соседних станций метро. Кроме того, на время ремонта до Площади Александра Невского запустят бесплатный трамвай.

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