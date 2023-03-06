Власти Ростовской области рассматривают возможность восстановления движения поездов в ДНР

Восстановление железнодорожного сообщения между Ростовской областью и вновь присоединенными регионами РФ планируют осуществить донские власти после завершения СВО, сообщает Донецкое агентство новостей («ДАН»), со ссылкой на правительство Ростовской области.

«В случае необходимости наращивания объемов перевозок ж/д транспортом на данных направлениях Правительство Ростовской области будет предлагать ОАО „РЖД“ рассмотреть возможность восстановления участка железной дороги „Миллерово — Разъезд 122 км“ (протяженность 75 км, территория Ростовской области) перевозки на котором осуществлялись до 2007 года», — цитирует «ДАН» сообщение правительства Ростовской области.

Отмечается, что стоимость работ составит около 6 млрд руб.

Анастасия Назарова