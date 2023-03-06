Суд в Татарстане признал казанский хлебозавод №1 банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал казанский хлебозавод №1 банкротом. Об этом сообщает «РБК Татарстан».

По решению суда в отношении предприятия отрыто конкурсное производство. Отмечается, что банкротство введено по упрощенной процедуре. При этом обжаловать решение суда можно в течение 30 дней.

Поводом для банкротства стало неисполнение ответчиком судебных актов, согласно которым хлебозавод обязали погасить долги по двум договорам поставки. Первый был подписан в 2020-м, второй — в 2021-м.

В первом случае долг составил 5,3 млн руб., во втором — 9,1 млн.

"Ъ-Казань"