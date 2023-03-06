Выпуск импортозамещающей продукции в Волгоградской области увеличился на 34%

Объем выпущенной промышленными предприятиями Волгоградской области в 2022 году импортозамещающей продукции превысил 94,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба обладминистарции.

По сравнению с показателями 2021 года рост составил 34%. С 2015 по 2022 год в регионе произвели импортозамещающую продукцию на сумму порядка 480 млрд руб.

По информации комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, 66 предприятий региона в прошлом году произвели 88 видов товаров, замещающих зарубежные. Лидируют химический и металлургический комплексы, которые выпускают 42% и 33% от общего объема произведенной в регионе импортозамещающей продукции.

По сравнению с предыдущем годом выпуск карбида кремния увеличился на 61%, средств для клининга и автохимии — на 58%, обожженных анодов — на 45%. Отмечается рост производства запорной трубопроводной арматуры и генераторов более чем в два раза, грузоподъемных кранов — на 80%, в шесть раз увеличено производство автобусов.

Марина Ковалева