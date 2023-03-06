Холодный расчет

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о махинациях при возведении Ледового дворца спорта (ЛДС). Подозреваемым по нему проходит гендиректор фирмы-подрядчика «Строймонтаж» Михаил Волович. Он, по версии следствия, завысил реальные расходы компании на фонд оплаты труда, перечислив свыше 104 млн руб. сотрудникам своей фирмы, которые работали на других строящихся объектах. Предпринимателя доставили под конвоем из Москвы и поместили в СИЗО до 27 апреля. Бизнесмен заявил, что никакого хищения не было, его защита ходатайствовала о более мягкой мере пресечения, но безуспешно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Волович

Фото: Ефим Крепыш Михаил Волович

Фото: Ефим Крепыш

Гендиректора столичной компании «Строймонтаж» 53-летнего Михаила Воловича задержали в Москве и доставили под конвоем в Новосибирск. Основанием послужило уголовное дело о махинациях при строительстве Ледового дворца спорта. Оно было возбуждено в феврале 2023 года городским УМВД России по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере; максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

По данным источников «Ъ», между генподрядчиком строительства ЛДС — компанией «Элинальфа» — и фирмой «Строймонтаж» были заключены два договора подрядных работ на 2,1 млрд и 1,5 млрд руб. С июня 2019 года по март 2022-го, согласно материалам следствия, свыше 104 млн из 532 млн руб., которые «Элинальфа» перевела «Строймонтажу» на выплату зарплаты сотрудникам, были похищены. Деньги, установили правоохранители, поступили работникам, занятым на других объектах, строительство которых вел «Строймонтаж». Криминальную схему удалось реализовать, завышая фактические расходы фирмы на фонд оплаты труда. Михаил Волович вину не признает и считает претензии следствия необоснованными.

Следователи направили в суд ходатайство, в котором попросили заключить предпринимателя в СИЗО.

Обосновывая необходимость ареста, обвинитель пояснил, что бизнесмен может скрыться и уничтожить улики, которыми ведомство пока не располагает.

Адвокат Виталий Окунев просил о более мягкой мере пресечения для своего клиента, например домашнем аресте. Защитник представил суду договор аренды квартиры в Новосибирске, где мог бы проживать во время следствия его доверитель. Адвокат принес в суд несколько дипломов о признании заслуг Михаила Воловича, его почетные грамоты. Перечисление объектов, которые возвела возглавляемая им фирма по всей стране, заняло несколько минут. Среди них: музей в Пятигорске, спортивные сооружения и больницы в Санкт-Петербурге, жилые дома.

«Не могу быть причастным к хищению, которого не было»,— заявил в суде предприниматель, добавив, что вел бизнес честно. Он также отметил, что во время доследственной проверки предоставлял силовикам необходимые документы. Однако аргументы стороны обвинения перевесили доводы защиты. Председательствующий в процессе судья Игорь Темирсултанов вынес решение о заключении подозреваемого под стражу.

С ноября 2022 года в новосибирском СИЗО находится Александр Мысик — директор муниципального предприятия «Метро МиР», которое строило дорогу к новому ЛДС. Ему инкриминируется превышение полномочий и злоупотребление ими (ст. 286 и ст. 285 УК РФ). «По решению руководства МП при строительстве автодорог в нарушение требований градостроительного законодательства были использованы строительные материалы, не соответствующие проектной документации, снижающие качество и безопасность этих дорог и удешевляющие их фактическую стоимость»,— ранее сообщали в прокуратуре, отмечая, что предполагаемый ущерб бюджету составил около 360 млн руб. В последующем новую дорогу к ледовой арене признали аварийной.

В 2018 году стало известно, что Новосибирск получил право проведения чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд. Он должен был пройти с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года, позже часть матчей было решено перенести в соседний Омск. Чтобы принять крупный спортивный форум на достойном уровне, было решено возвести на левом берегу Оби ледовый дворец спорта «Новосибирск-Арена». Шестиэтажный спорткомплекс общей площадью 55 тыс. кв. м, согласно проекту, должен включать в себя основную и тренировочную арены с трибунами соответственно на 10,5 тыс. и 200 зрителей, спортивный и тренажерный залы, раздевалки для команд, офисы делегаций и вспомогательные помещения. Масштабный проект включал и создание инфраструктуры — строительство станции метро «Спортивная», автодорог, усовершенствование системы дорожно-транспортных развязок и др. В марте 2022 года Международная федерация хоккея отдала право проведения турнира Канаде.

Строительство комплекса изначально оценивалось в 10,5 млрд руб. Осенью 2022 года стало известно, что затраты выросли до 14,4 млрд руб. В середине декабря того же года глава Новосибирской области Андрей Травников обещал журналистам назвать конечную стоимость после завершения строительства.

Власти региона и надзорные ведомства неоднократно сообщали об отставании от сроков строительства. По информации облправительства на 22 февраля, на объекте завершены пусконаладочные работы системы звукоусиления, проведена заливка всех слоев льда на основном поле, нанесена подледная реклама, протестирована работа телескопических трибун, акустических панелей и системы спортивного освещения, телевизионных систем и др.

Константин Воронов, Новосибирск