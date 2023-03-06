Вадим Шумков попросил у президента РФ дополнительные средства на возведение школ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ проработать вопрос о представлении дополнительного финансирования на строительство школ и больниц в Курганской области. Соответствующие предложения главе государстве озвучил губернатор Вадим Шумков. Об этом сообщают в правительстве Курганской области.

В ходе разговора Вадим Шумков попросил выделить дополнительные средства на строительство хирургического центра областного онкодиспансера, школы на 1,5 тыс. мест в Кургане и на 1,1 тыс. мест — в Шадринске. По его словам, сметная стоимость объектов рассчитывалась в 2019 году, изначально выделенных на объекты средств не хватило из-за инфляции.

«Разрыв по кассе составляет по онкодиспансеру порядка 75 млн руб., а по двум школам на 1500 и 1100 мест — 862 млн руб.», — пояснил Вадим Шумков.