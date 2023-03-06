Банк России выявил 17 нелегальных кредиторов в Нижегородской области

Сотрудники Волго-Вятского управления Банка России в 2022 году выявили в Нижегородской области 17 черных кредиторов, две финансовые пирамиды и одного нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Информация была передана в правоохранительные органы.

В прошлом году нелегальные кредиторы чаще всего работали под видом комиссионных магазинов, фактически оказывая услуги ломбарда. «Клиентам псевдоломбардов предлагали заемные средства под залог имущества. При этом юридически оно залогом не является, кредитор может продать имущество, не дожидаясь возврата долга»,– сообщили в ВВГУ ЦБ РФ.

Теперь нелегальные кредиторы начали активно использовать соцсети для рекламы своих услуг, отметили в Центробанке. Обычно в объявлении указан номер телефона, потенциальному клиенту назначают встречу после звонка. «У таких нелегалов нет юридического адреса, нет зарегистрированной компании — они действуют вне закона. Банк России инициирует блокировку таких объявлений в соцсетях, но на месте заблокированных появляются новые, поскольку затраты на создание подобной рекламы черных кредиторов минимальны»,– сказали в пресс-службе управления.

Анастасия Еремина