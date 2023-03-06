В Петербурге сократилось количество пропавших людей

За февраль этого года в поисковой отряд «ЛизаАлерт» поступило 157 заявок — это почти на полсотни меньше, чем в феврале минувшего года. Такие данные приводит отряд в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры рассказали, что таких месячных результатов в городе не было больше двух лет. Сообщений о пропавших на воде или в лесу в организацию не поступало вовсе. 51 человека искали со срочным статусом, почти все они завершились без объявления массового выезда.

«Во многом это — благодаря неравнодушным прохожим и отзывчивым медикам. Только добровольцы группы коротких прозвонов нашли потерявшихся в больницах города пять раз. Встречаем весну и надеемся, что количество заявок и дальше продолжит снижаться»,— добавили в отряде.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Волонтеры нашли тело основательницы петербургского театра кукол «Лось и светлячок» Ирины Слюсарь, пропавшей в грузинском Кобулети.

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