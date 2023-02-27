В Грузии нашли тело пропавшей основательницы петербургского театра «Лось и светлячок» Ирины Слюсарь

Волонтеры нашли тело основательницы петербургского театра кукол «Лось и светлячок» Ирины Слюсарь, пропавшей в грузинском Кобулети, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на волонтерскую организацию, помогавшую в поисках. 33-летняя женщина погибла в море, пытаясь спасти свою унесенную волной собаку.

«С сожалением сообщаем, что Ирина была найдена погибшей. Поиски завершены, однако мы не можем разглашать подробности. Мы глубоко сожалеем о произошедшем и выражаем соболезнования родным и близким»,— цитирует издание сообщение из волонтерского чата.

Ирина Слюсарь пропала 22 февраля во время прогулки с подругой и собакой у моря. Когда животное попало под нахлынувшую волну, женщины бросились за ней, впоследствии подруга Ирины Слюсарь смогла выбраться. В поисках пропавшей также принимали участие местные спасательные службы.

Ирина Слюсарь переехала из Петербурга в Грузию в марте 2022 года. Помимо театра «Лось и светлячок» она участвовала в проектах книжного магазина «Подписные издания» и сотрудничала с издательством «Поляндрия».

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