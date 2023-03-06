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Коммерсантъ FM
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«Приятный подарок — персонализированный»

Анна Минакова — о том, как порадовать близких 8 марта

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова делится идеями оригинальных подарков к Международному женскому дню.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«Гендерный праздник», «пережитки прошлого» и так далее. Чего только не говорят про 8 марта. Но, тем не менее, многие ждут подарок в этот день. Что уж, я из их числа. Поэтому давайте обратим внимание на тех, у кого есть подходящие предложения.

Поездка в Санкт-Петербург может стать очень красивым подарком. Чтобы тематически связать ее с праздником, можно забронировать номер в отеле Wawelberg и там же заказать очень «восьмимартовскую» экскурсию: «Великие женщины Санкт-Петербурга». «За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. На нашей экскурсии вы узнаете о восхитительных женщинах города, которые пленяли императоров и государственных деятелей, поэтов и служителей муз», — говорится в ее описании.

Приятный подарок — персонализированный. Кому-то особенному можно продумать такой заранее и за большую сумму. Но приятное можно сделать и просто коллегам по работе. Благодаря быстрой персонализации. Такую услугу, например, предлагает российский бренд Tonka, специализирующийся на свечах, диффузорах и прочих милых аксессуарах. Текст гравировки и шрифт можно выбрать прямо на сайте.

И давайте затронем тему подарков для близких. Я недавно, побывав на пресс-дне российского бренда A.Ya, о котором уже рассказывала, с удивлением узнала, что у его владелицы Али Стуруа есть еще и бренд нижнего белья Cl. Мне в нем понравилась история стремления к совершенству. Как рассказывает Аля, бельем она занялась относительно недавно и думала, что ее большой опыт в создании одежды поможет ей легко освоить новую нишу. Но нюансов оказалось столько, что пришлось несколько раз все переделывать, чтобы добиться идеального — на взгляд Али — результата. Не знаю про идеал, но коллекция правда хорошая.

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