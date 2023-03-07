Старший научный сотрудник Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Алексей Ощепков — о причинах гендерного неравенства в зарплатах

Вопрос гендерного неравенства в зарплатах актуален для всех стран, проблема существует десятилетиями. С точки зрения экономистов этот разрыв связан с четырьмя основными причинами.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Бегаль / hse.ru Фото: Василий Бегаль / hse.ru

Первый фактор — человеческий капитал (образование, опыт работы, общий трудовой опыт, специальный трудовой стаж), то есть все знания, навыки и умения, накопленные на данный момент. Это отправная причина, с которой начинается ответ на вопрос, почему одна группа работников (необязательно это мужчины и женщины, могут быть любые другие группы) получает больше, чем другая: потому что у нее больше человеческий капитал. У женщин в среднем человеческий капитал выше, чем у мужчин. Вместе с тем, несмотря на это преимущество, они получают меньше.

Второй фактор, и он играет самую важную роль,— сегрегация занятости, то есть неравномерное распределение мужчин и женщин по отраслям и профессиям. Оно более или менее устойчиво во времени. При этом в среднем более «мужские» рабочие места оплачиваются выше.

Третий фактор — семейные характеристики (семейное положение, наличие детей). Есть такое понятие, как «штраф за материнство» (женщины с маленькими детьми, особенно дошкольного возраста, в среднем получают немного меньше, чем женщины без детей такого же возраста). Мужчины с детьми, особенно маленькими, получают в среднем небольшую премию в зарплате. Что касается семейного положения, то эмпирический факт: женщина, состоящая в браке, получает чуть-чуть меньше, чем та, что не замужем. При этом с мужчинами ситуация выглядит ровно наоборот.

Четвертый фактор — сочетание ненаблюдаемых причин, куда относится в том числе дискриминация, а также социальные нормы и некогнитивные навыки. Проблема в том, что ее очень сложно померить. Ее можно оценить в локальных случаях, определенных рабочих местах, но полномасштабные статистические методы для измерения здесь применимы с трудом. Дискриминация обсуждается, но лишь в немногих академических исследованиях делается вывод о том, что она есть, из-за сложности ее измерения.