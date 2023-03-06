Стрелок из Тюменской области погиб в спецоперации на Украине

Рядовой стрелок из Ишимского района Тюменской области Виктор Ермаков погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе администрации района. Его похоронили в селе Карасуль.

Виктор Ермаков отправился на спецоперацию добровольцем. Военный погиб 15 февраля этого года. «Он отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и ее народа»,– отметили в администрации.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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