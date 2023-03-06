Суд в Петербурге арестовал стрелявшего на улице Рубинштейна мужчину до 3 мая

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал стрелявшего из травматического пистолета на улице Рубинштейна Дмитрия Юрманова. Его обвиняют в хулиганстве по ч.2 ст. 213 УК РФ, сообщили 6 марта в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, мужчина около 21:30 4 марта на улице Рубинштейна умышленно произвел не менее девяти выстрелов из травматического пистолета. В результате стрельбы пострадали три человека, среди которых сотрудник МЧС, администратор одного из баров и случайный прохожий.

Обосновывая свое ходатайство, следствие указывало на то, что Дмитрий Юрманов официально не трудоустроен и ранее уже привлекался к уголовной ответственности, причем неоднократно.

«…на путь исправления не встал, не имеет социальных устойчивых связей, в связи с чем имеются достаточные основания полагать, что Юрманов, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов предварительного следствия и суда»,— отметили в объединенной пресс-службе судов.

Напомним, Дмитрий Юрманов был задержан еще 5 марта в порядке ст. 91 УПК РФ, в этот же день ему предъявили обвинение. Под стражей он пробудет до 3 мая.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте