Сотрудник МЧС и администратор бара пострадали при стрельбе на Рубинштейна в Петербурге

Пьяный мужчина начал стрелять из травматического пистолета после замечания администратора одного из баров на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге. В результате инцидента пострадали три человека, их госпитализировали, сообщили 5 марта в пресс-службе Росгвардии по городу.

По данным 78.ru, инцидент произошел у заведения «Бузи-Стрит». Сотрудник заведения сделал замечание мужчине, который приставал к прохожим, однако сначала услышал извинения, а затем получил пулю в спину. Пострадавший позвал товарища, сотрудника МЧС, у которого при себе был газовый баллончик, однако пуля попала и в него. Двух мужчин с ранениями спины госпитализировали в больницу. Третьим пострадавшим стал проходивший мимо молодой человек, пуля попала ему в ногу, врачи после оказания помощи отпустили его домой.

Сотрудники Росгвардии изъяли у нападавшего травматический пистолет «Grand Power TQ 1» и отвезли его «вытрезвляться и объясняться» в 28 отдел полиции.

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