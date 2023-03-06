Продажи легких коммерческих автомобилей группы ГАЗ упали на треть в феврале

В феврале 2023 года в России было продано более 2,6 тыс. легких коммерческих автомобилей (LCV) группы ГАЗ, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это на 31% ниже уровня прошлого года.

Самыми продаваемыми LCV в России остаются ГАЗ Gazelle (1,9 тыс. шт.), ГАЗ Sobol (707 шт.) и УАЗ Classic Commercial (592 шт.).

Российский рынок легковых автомобилей и LCV в феврале упал на 62,1%, было продано 41,8 тыс. машин. АЕБ не включила в статистику модели BMW, Mercedes-Benz, Chery и Exeed, так как их штаб-квартиры решили публиковать данные о продажах не ежемесячно, а ежеквартально.

Елена Ковалева