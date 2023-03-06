В Краснодарском крае число зарегистрированных безработных, по официальным данным на 28 февраля 2023 года, за год сократилось на 10% — до 13,5 тыс. человек. При этом число вакансий за год увеличилось на 3,5%. О главных тенденциях на рынке труда Краснодарского края рассказал региональный представитель платформы «Авито Работа» в ЮФО Сергей Коновалов.



Сергей Коновалов

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«На нашей платформе число вакансий на Кубани за год увеличилось на 12%. Наибольшим спросом у краснодарских кандидатов пользуется работа в индустрии гостеприимства — 16% откликов от числа всех запросов. Популярны также предложения в сфере продаж (12%), строительстве (10%), на производстве и в АПК (9%).

По большей части рынок труда пока остается рынком соискателя. Это ситуация, при которой кандидаты могут свободно выбирать из большого числа вариантов трудоустройства. При этом люди стали более избирательны при поиске места работы. Они чаще обращают внимание не только на зарплату, но и на другие мотивирующие факторы: возможность работать поближе к дому или удаленно, удобный гибкий график, корпоративные бонусы, программы медицинского и пенсионного страхования, а также позитивный HR-бренд работодателя.

Очевидно, что переориентация ряда производственных процессов, фокус на расширение программ импортозамещения, наращивание темпов в агропромышленном секторе региона будут стимулировать спрос на квалифицированных рабочих и инженерно-технические кадры. Будут востребованы и специалисты для реализации инвестпроектов в рамках государственно-частного партнерства и новых производств, открывающихся на промплощадках.

Увеличится спрос на молодых специалистов, в том числе студентов-старшекурсников, и на ''синих воротничков''. Чтобы закрывать вакансии для наиболее востребованного персонала, компаниям нужно расширять границы найма и активнее принимать кандидатов разных социальных и возрастных групп, например, соискателей элегантного возраста.

В 2023 году усилится трудовая миграция между сферами и продолжит расти популярность частичной занятости, как среди соискателей, так и среди работодателей, которые все охотнее принимают сотрудников через аутсорсинговые агентства, работников со статусом самозанятых, фрилансеров на проектные задачи.

Стоит отметить, что независимо от меняющихся условий и трендов работодателей всегда объединяют плюс-минус одни интересы. Все компании — как крупный, так и более мелкий бизнес — хотят нанимать максимально подходящих людей в кратчайшие сроки, с наименьшими затратами и наибольшим эффектом для бизнеса. В удовлетворении этих потребностей все большую роль играют джоб-борды с различными инструментами автоматизации, которые упрощают и ускоряют процесс подбора. Цифровые технологии в рекрутинге активнее внедряют предприятия среднего и крупного бизнеса, небольшие фирмы пока предпочитают более традиционные методы».

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