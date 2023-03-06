ВТБ на Кубани увеличил выдачу ипотеки в феврале на 43%

По итогам февраля текущего года ВТБ выдал жителям Краснодарского края ипотечные кредиты на общую сумму 6,8 млрд руб. Это на 43% выше, чем в январе 2023 года, сообщили в пресс-службе банка.

Всего, по оценке ВТБ, в феврале российские банки выдали более 420 млрд руб. ипотечных кредитов, увеличив результат января в 1,5 раза. Факторами роста, по мнению аналитиков, стали реализация льготной ипотеки, ввод новых девелоперских объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков. При этом в феврале прошлого года на фоне ажиотажного спроса в преддверии увеличения ставок уровень продаж был на 12% выше.

В целом по России в феврале 2023 года ВТБ оформил около 15 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 78 млрд руб., что более чем в 1,7 раза превышает результат января. Средний чек составил порядка 5,2 млн руб., увеличившись за год примерно на 20%. Около 40% продаж в феврале пришлось на Москву и область (примерно 30 млрд руб.). На втором месте — Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 7 млрд руб.).

Основным спросом клиентов пользовалось готовое жилье (54% в общем количестве сделок ВТБ по итогам февраля; +3 п. п. за год).

«В прошлом году продажи подогревались грядущим ростом ключевой ставки, а в этом основным драйвером выступает льготная ипотека, в том числе реализуемая в партнерстве с застройщиками. По нашей оценке, общерыночные выдачи примерно на 50% превысили показатели января. Мы ожидаем, что в марте спрос на ипотеку по-прежнему будет высок и более стабилен, чем в прошлом году, когда рынок характеризовался большим уровнем турбулентности»,— прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

По словам господина Дячкина, в 2023 году продажи на рынке ипотеки России могут составить более 5 трлн руб. и показать рост по сравнению с прошлым годом. Этот сегмент, по мнению эксперта, по-прежнему будет драйвером розничного кредитования, портфель которого по итогам года может достичь 30 трлн руб. с учетом секьюритизации. Основной интерес ипотечных заемщиков будет концентрироваться в сегменте вторичной недвижимости.

Василий Хитрых

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