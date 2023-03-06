Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Житель Саратова со второй попытки признан виновным в убийстве инвалида

Саратовский облсуд вынес приговор 33-летнему Леониду Выговскому, который обвинялся в убийстве 66-летнего инвалида – соседа по коммунальной квартире.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, вечером 25 мая 2021 года в коммунальной квартире дома по улице Шехурдина пьяный обвиняемый зашел в комнату к соседу, ограниченному в подвижности. Между ними произошла ссора, и злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов ножом и удары неустановленным тупым предметом. Через непродолжительное время потерпевший скончался.

Во время предварительного следствия обвиняемый неоднократно менял показания. Сначала он признался в содеянном, а затем выдвинул другую версию – якобы, зашел в комнату, когда сосед был уже мертв, и вызвал скорую помощь.

Присяжные признали Выговского виновным в содеянном. На основании их вердикта суд приговорил его к 14 годам одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима и ограничению свободы на год.

Обвинительный приговор вынесен со второй попытки. В сентябре прошлого года при первом рассмотрении дела присяжные посчитали вину Выговского недоказанной, и суд его оправдал, но прокуратура обжаловала это решение.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...