Житель Саратова со второй попытки признан виновным в убийстве инвалида

Саратовский облсуд вынес приговор 33-летнему Леониду Выговскому, который обвинялся в убийстве 66-летнего инвалида – соседа по коммунальной квартире.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, вечером 25 мая 2021 года в коммунальной квартире дома по улице Шехурдина пьяный обвиняемый зашел в комнату к соседу, ограниченному в подвижности. Между ними произошла ссора, и злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов ножом и удары неустановленным тупым предметом. Через непродолжительное время потерпевший скончался.

Во время предварительного следствия обвиняемый неоднократно менял показания. Сначала он признался в содеянном, а затем выдвинул другую версию – якобы, зашел в комнату, когда сосед был уже мертв, и вызвал скорую помощь.

Присяжные признали Выговского виновным в содеянном. На основании их вердикта суд приговорил его к 14 годам одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима и ограничению свободы на год.

Обвинительный приговор вынесен со второй попытки. В сентябре прошлого года при первом рассмотрении дела присяжные посчитали вину Выговского недоказанной, и суд его оправдал, но прокуратура обжаловала это решение.

Марина Ковалева