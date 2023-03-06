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Проект реконструкции горбольницы № 1 в Ростове получил одобрение госэкспертизы

Документация по реконструкции городской больницы № 1 в Ростове-на-Дону получил положительное заключение государственной экспертной организации, сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

По данным властей, планируется возведение 8-этажного здания площадью 62 тыс. кв. м., вместимостью 660 коечных мест. На первом этаже расположат приемные и диагностические отделения, в том числе, отдел лучевой, функциональной диагностики, отделение эндоскопии, вестибюль, консультативный прием и административные помещения.

В здании также будут размещены 17 операционных и палатные отделения. Перемещаться между этажами будут 17 лифтов и 1 подъемник.

«К реализации проекта планируется приступить после выделения средств. Ориентировочный срок строительно-монтажных работ – 36 месяцев», — цитирует пресс-служба администрации градоначальника Алексея Логвиненко.

Анастасия Назарова

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