Суд продлил меру пресечения ректору Шанинки Зуеву и экс-замглавы Минпросвещения Раковой до 21 августа

Никулинский суд Москвы продлил до 21 августа меру пресечения в виде запрета определенных действий экс-замминистру просвещения Марине Раковой и ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву. Госпоже Раковой и господину Зуеву запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00, а также использовать средства связи. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как уточняет ТАСС, аналогичное решение суд принял в отношении других фигурантов дела: сотрудников Фонда новых форм развития образования Максима Инкина и Артура Стеценко (он же гражданский муж госпожи Раковой), управляющего директора Сбербанка Евгения Зака и юрисконсульта Шанинки Кристины Крючковой. Проректору РАНХиГС Ивану Федотову продлили домашний арест на тот же срок.

Марина Ракова и Сергей Зуев были задержаны в октябре 2021 года, их обвиняют в хищении 50 млн руб. По версии следствия, госпожа Ракова во время работы в должности замминистра добилась выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, который она возглавляла. После эти деньги похитили во время работ со стороны Шанинки, которые были нужны для реализации одной из нацпрограмм.

В ноябре 2022 года следствие сообщило, что фигуранты дела признали вину и полностью погасили ущерб от совершенного преступления в размере, превышающем 65 млн руб.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Прокуратуре предложили образовательные программы».

Милена Костерева