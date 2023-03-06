«ВСМПО-Ависма» до 40% повысила зарплату сотрудникам из-за роста производства

ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» (Свердловская область, Верхняя Салда) с 1 марта повысила заработную плату своим сотрудникам. Как рассказали в пресс-службе корпорации, рост составит от 6% до 40%. На эти цели компания в этом году дополнительно направила 1,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «ВСМПО-Ависма» повысила зарплаты от 6%

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ «ВСМПО-Ависма» повысила зарплаты от 6%

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Решение о повышении зарплаты компания приняла для того, чтобы обеспечить кадровую защищенность предприятий, с учетом увеличения объемов производства и анализа рынка труда. Так, в Верхней Салде зарплаты увеличились специалистам станочных профессий, таким как токари, токари-карусельщики, фрезеровщики. Также зарплату подняли плавильщикам, кузнецам, прокатчикам, литейщикам, резчикам, обработчикам металла, нагревальщикам, газорезчикам, электрогазосварщикам, машинистам кранов и другим. Таким образом, средняя зарплата на в корпорации в 2023 году достигнет 66,5 тыс. руб.

«Расширение рынков сбыта продукции и увеличение производственного плана позволило нам значительно повысить заработную плату производственному персоналу, что обеспечивает высокую конкурентоспособность компании на рынке труда», — прокомментировала директор по управлению персоналом ВСМПО-АВИСМА Ольга Фуртатова.

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