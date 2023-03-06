Квартал Нарвская застава в Петербурге останется в программе реновации.

Городской суд Санкт-Петербурга отклонил иск о признании незаконными положений закона о развитии застроенных территорий. Как рассказали «Ъ-СПб» в компании «СПб Реновация» (входит в ГК «Самолет»), делопроизводство было прекращено в части признания незаконным положений 820-7, разрешающих демонтаж части исторических зданий на Нарвской заставе. Иск об исключении квартала из программы реновации подала группа граждан — около 30 человек.

В то же время часть жителей квартала выступила за реализацию программы, отправив соответствующие уведомления в суд. Граждане, заинтересованные в реновации Нарвской заставы, опубликовали соответствующую петицию в адрес губернатора Санкт-Петербурга, которая на данный момент набрала уже более 1,3 тыс. голосов. Необходимость обновления, по их мнению, обусловлена ветхостью домов, в которых при строительстве не было предусмотрено ванных комнат, разрушаются внешние стены.

Квартал Нарвская Застава включен в программу «Развитие застроенных территорий» в 2008 году. Программой предусмотрено обновление как жилого фонда, так и инженерной инфраструктуры. Кроме того, планируется строительство новых детских садов и школ. По условиям программы каждый житель должен дать согласие на переезд из своего жилья в новую квартиру или, при желании собственника, на получение денежной компенсации. Таким образом сейчас у каждого собственника есть право голоса — участвовать или нет в программе реновации.

Яна Кузьмина

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