Теплоэнергетики Петербурга взыскали 1,1 млрд рублей долгов за год

Теплоэнергетики Санкт-Петербурга за год взыскали с горожан 1,1 млрд руб. долгов. Сумма стала рекордной за три года, сообщили 6 марта в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Такого результата удалось достичь за счет внедрения механизма электронного взаимодействия со службой судебных приставов. В «ТЭК СПб» напомнили, что в случае неуплаты потребителям предстоит не только погасить долг, но и оплатить неустойку и судебные издержки. Всего в 2020 году удалось взыскать с петербуржцев 801,1 млн руб. долгов, а в 2021-м — 833,9 млн руб.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что «ТЭК СПб» пообещал не начислять пени семьям мобилизованных петербуржцев.

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