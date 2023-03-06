На Кубани лидерами по числу вакансий стали сфера продаж и гостинично-ресторанный бизнес

Лидерами по числу вакансий в Краснодарском крае в 2022 году стали сфера продаж, гостинично-ресторанный бизнес, производство и строительство. На «Авито Работе» на каждую из этих сфер пришлось от 11 до 13% объявлений о найме. В топ-5 вошла транспортно-логистическая сфера с 7% предложений от работодателей. Об этом региональный представитель платформы «Авито Работа» в ЮФО Сергей Коновалов рассказал на круглом столе «Кадровые вызовы — 2023», который прошел в ИД «Коммерсантъ-Кубань-Черноморье».

Для решения проблемы дефицита кадров во всех названных отраслях наметилась тенденция целевой подготовки специалистов. Так, ГК «Аэродинамика» планирует участие в федеральной программе «Профессионалитет». «Реализация программы позволит создать в Краснодарском крае кластер из учреждений среднего профессионального образования, где будут целенаправленно готовить студентов по выбранной работодателем специальности. Финансирование будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов, а также за счет средств работодателя»,— пояснила директор по персоналу ООО «Аэродинамика» Екатерина Юнина.

Всего в кластере задействуют девять учебных заведений Краснодара, Сочи, Анапы, Туапсе и Новороссийска. «Мы провели презентационные встречи с преподавательским составом учебных заведений, утвердили программы обучения. В результате в 2022 году впервые на Кубани появилась специальность, относящаяся к гражданской авиации»,— рассказала Екатерина Юнина.

Маргарита Синкевич

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